結束7年經理人合約！楊潮凱：我仍是TVB藝員

藝人楊潮凱於第23期藝員訓練班畢業後簽約無綫，曾演出劇集《點解阿Sir係阿Sir》、《誰家灶頭無煙火》等，在《天與地》中飾演陳豪之少年版「宋以朗」為人認識，亦有份參與現在播放中的《鐵探》。



不過，今日他宣布與TVB的經理人合約正式結束，他在社交網發文「新的開始」，講述現在的狀況，表示：「從今天起，我與TVB的經理人合約正式結束。但請大家放心，我仍然是TVB藝員，會繼續演出TVB的劇集及綜藝節目，只是改變了合作方式。畢竟在少林寺都修煉了一段時間，是時候落山闖蕩江湖，見一見外面的世界！」



他感激七年來照顧過他的經理人，指得到他們的教導畢生受用：「我們江湖再見。期待新的轉變，新的挑戰！期待與更多不同的單位及製作人合作，嘗試不同方面的演出，能在更大的舞台跟大家見面，希望大家繼續支持我！P.S.工作方面可以直接聯絡我。新開始，重新出發，初心不變，我是演員。」



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