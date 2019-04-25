阿媽隔空狂催婚！衛蘭公開「招親」

最近忙於內地巡迴演唱的歌手衛蘭（Janice），早前為「香港開電視」接受主持植詠珊（Cathy）訪問，席間Cathy送上蛋糕補祝衛蘭生日，逗得壽星女驚喜不已，還公開許下生日願望說：「希望早日搵到另一半！」



Janice坦言因本身工作不停，事業上已感滿足，唯獨愛情還未有着落，她笑言：「我都有叫妹妹（衛詩）介紹好男人畀我，但係冇囉，可能我好少去街，所以都唔怪得其他人！」急於找另一半，是否受長輩施壓？她坦白說：「我阿媽囉，佢人在韓國，每次通電話，都會問我幾時結婚，拍拖未，哈哈！」



談到內地巡唱，Janice稱最大得着是中文進步了，她說：「以前我淨係用英文拼音讀中文，依家我真係開始學寫中文，已經識寫『火』、『水』、『天』，好開心！喺內地成日用中文接受訪問，有難度，但係中文真係進步左！」



Janice早有宗教信仰，及至最近才推出福音歌曲《所以我愛》，她解釋是因為時機問題，最難得的是妹妹衛詩都有份參與，Janice形容：「同妹妹合作嘅感覺，就好似一齊返教會咁，好熱鬧！」



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