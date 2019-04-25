PTGF X PTBF！張沛樂戀上陳安立

原創劇《向西聞記》上周播出單元《咖喱雞》後反應相當不俗，明日（4月26日）將推出由張沛樂（沙律）和陳安立（Brian）主演的另一單元《PTGF & PTBF》；兼職女友及兼職男友為近年興起的爭議性暗黑行業，這個新單元正是講述做ptgf（part time girl friend）的沙律遇上abc陳安立，導他入行做ptbf（part time boy friend）之餘，仲親自傳授食女攻略，不過兩人卻在複雜的感情世界開展了一段純純的關係，Brian更上演甜蜜公主抱，抱住沙律行海旁，相當浪漫。



爆粗片流出



片中自然有提到時下港男港女的情感，沙律教Brian溝女要簡單直接，在「又高又型又靚仔，講咩都係道理」的「金科玉律」之下，就應該兜口兜面同對方講「今晚我想x你！」沙律呢條爆粗片日前流出，不足一日已過12萬views，對此她笑說：「戲裏面講粗口冇咩心理障礙，因為好多時啲戲唔畀講粗口，有得講嘅時候相對令自己放啲，不過我平時甚少講粗口，唔會好似戲入面咁粗口爛舌。」



夾公仔好好玩



至於ptgf這種特殊行業，其實沙律不太了解：「開頭好唔明點解要做呢個行業去搵錢，冇可能要用自己身體嚟交換，但當我接咗呢個角色，我就認真諗佢哋嘅心態。」講到對沙律施公主抱一幕，Brian表示冇難度，他笑說：「佢咁fit，好輕盈，同沙律拍戲最難搞反而係玩夾公仔機嗰段戲，我哋夾咗百幾二百次先夾到，所以最後成功夾到係好開心。」