家人大讚陳瀅！陳家樂：都接受我哋一齊...

無綫劇集《廉政行動2019》演員陳家樂、陳瀅、賴慰玲、呂珊、曹永廉等在尖沙咀出席宣傳活動。陳瀅自言每星期也有追劇，覺得劇集拍攝得很有電影感，而陳家樂則由墨西哥拍完戲返港，一次過與家人重溫三集，他笑說：「之前套劇係三十幾集，睇咗三集，好似唔係好夠喉。」他還指家人讚陳瀅演技自然，比他演得更好，陳瀅則大爆婆婆叫錯他做吳家樂。



陳家樂與陳瀅被問到可有了解觀眾接受他們這一對螢幕情侶嗎？他笑說：「觀眾都接受我哋一齊...演戲嘅。」陳瀅亦笑謂：「我都聽人講過話我哋喺電視度好順眼、好襯，你啲Fans又冇嬲喎，又冇話我，都好接受我喎。」陳家樂笑說：「但係你啲Fans就好唔接受我，話陳瀅好靚，但係點解陳家樂喺度！」



陳瀅指不少粉絲對陳家樂滿有幻想，但自言相處太久，對他沒有幻想。問到對對方有甚麼感覺？她嫌穿着風褸的陳家樂未夠Hot，笑說：「都Hot Hot哋嘅，但係今日唔夠Hot，你唔係應該拍完戲返嚟，操到好勁㗎咩。」



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