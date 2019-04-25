新邦女郎現身！丹尼爾領軍宣布第25部邦片卡士

英國型男丹尼爾格力（Daniel Craig）主演嘅第25部邦片《Bond 25》（暫名）經過導演丹尼保爾（Danny Boyle）「下車」風波後終於開拍，今日電影監製Barbara Broccoli、新導演Cary Fukunaga與眾星聚集「占士邦」小說作者創作嘅地方牙買加，正式宣布電影卡士，電影亦正於當地拍攝，「新邦女郎」現真身火速成網友熱話！



第25部邦片除有「邦女郎」賽多克斯（Lea Seydoux）與娜奧美夏里絲（Naomie Harris）回歸，仲有英國女星Lashana Lynch以及《銀翼殺手2049》（Blade Runner 2049）人氣索女Ana de Armaskr加盟做「新邦女郎」，丹尼爾於電影中將有4美相伴，認真令人羨慕！至於落實加盟電影演奸角嘅出爐奧斯卡影帝Rami Malek因工作未到牙買加，但亦拍下影片與觀眾及眾拍檔打招呼，眾星隔空都feel到Rami陣邪氣，「占士邦」丹尼爾亦大叫好恐怖，相信交手一定大有火花！



此外， Ben Whishaw、Jeffrey Wright、Rory Kinnear以及賴夫費恩斯（Ralph Fiennes）亦會回歸《Bond 25》。