自嘲冇市場！鄧健泓話要咁樣先會再唱歌

歌手鄧健泓（Patrick）今日為好友張學潤（Nel Nel）和路芙的網台節目站台，提起Nel Nel，他憶述3年前幫太太石詠莉（Sukie）自資開騷時獲對方相助：「佢義無反顧咁幫手搵Dancers衫，仲要親手加工，呢個恩情我會記住，同埋佢有內地工作都會搵我，而路芙又幫過我派歌。」



問到上該節目做嘉賓時可會爆料？他笑話：「冇咩好爆，會講番自己嘅經歷，娛樂圈已經有好多是非，希望可以篩走啲是非，講啲好人好事。（趁機會為自己啲負面報道平反？）澄清咗十幾年，冇乜所謂，認識我嘅朋友都知我係咩人就OK。」



講到工作，愛妻號Patrick雀躍地表示正製作Sukie於8月推出的大碟：「今次搵咗好多經典、未有翻唱過嘅歌，愈做愈開心、興奮，自己都好期待。（幾時到你出？）我冇呢個Market啦！全部心機都放晒落太太身上。（唔會合唱？）唔會，除非到我山窮水盡，我就去廟街賣唱。（去廟街Busking？）都好！」



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