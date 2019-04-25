要靚靠毅力　張慧儀爆乳騷肌冇壓力

藝人張慧儀大騷事業線出席美容活動，她表示以自己的年紀來說最緊要是皮膚緊緻，雖然身為代言人，但因時間太忙只接受了一次美肌療程，不過已經有這個效果，她會多做Mask來保養。問要Keep住靚樣是否好大壓力？她謂：「又唔係壓力，反而係一種毅力，要有毅力先Keep到。」



談及即將開拍的新劇，她稱下星期試造型，現今不能透露太多，連對手是誰都不能說，只可以講是她從影以來未演過的一種角色，是一個挑戰，預計6、7月開工。問拍劇是否暑假不能陪養子Hanson（張晃維）去旅行？她笑言：「十幾年冇去過旅行，去都係返家鄉馬來西亞，因為父母都係住喺嗰度，唔使開工有假自然係返去探屋企人。」



在馬來西亞長大的張慧儀自爆竟然未去過馬六甲：「我連沙巴都未去過㗎！（咁近都冇去過？）係呀！搭兩個鐘頭車，唔好講我，就連我阿媽都未過去，我期待今年或者明年可以同家人去下，或者去日本啦，算係圓下心願。」



張慧儀表示患有先天性心臟病的Hanson身體狀況不錯，復活節假期結束後就會返學：「係好感恩嘅，佢依家都大個仔，日常生活都識得照顧自己，所以要去開工拍劇都放心啲。」