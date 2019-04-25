學做壽司大神！洪卓立笑料百出勁蝦碌

歌手洪卓立（Ken）準備化身壽司大神，親手炮製壽司餵飽粉絲？原來Ken的新歌《數寄屋橋次郎》比喻一段與頂級壽司店擦身而過嘅愛情故事，要成功預約最頂級壽司店分分鐘要呆等好長時間，與其等待，Ken決定下月五日親手整壽司餵Fans！



日前他專程跟壽司師傅學師，過程相當艱辛，首先跟日籍壽司師傅溝通已是一個大問題，雖然有翻譯在場，但Ken堅持自己「翻譯」，現場笑料百出，好像師傅表示要溫柔地洗米，不要把米揉爛，Ken卻「翻譯」成：「好似見到仇人咁捽落去。」，他還笑言師傅讚他好靚仔，可謂選擇性地「翻譯」。



現場Ken一開始整卷物時，便整到滿手都是飯，好不容易才弄好，即很有滿足感並對着鏡頭晒成果，此時卷物內的蛋跌出，十分蝦碌！最後師傅給Ken評分，十分滿分的話，阿Ken只得兩分，表示還有好大的進步空間。Ken見自己的卷物賣相太慘不忍睹即說：「不如到時都係自己畀錢請大家食就算。」他直言整卷物比想像中難：「要做一個心形嘅卷物，保持靚仔樣原來係好難。」他又指曾在日本隨機進入一間壽司店：「香港通常一啲高級壽司店，個名都比較短或者得一個字，但係原來日本並唔係咁樣，我試過喺日本最後一日上機前，入咗一間得一個字嘅鋪頭，點知難食到飛起，最後食咗一半，帶着憤怒去機場。」



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