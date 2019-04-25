識自行調節溫度！周柏豪慣晒炎夏着厚褸

藝人周柏豪穿上大褸出席時裝品牌活動，指雖然覺得熱但已經習慣：「我17歲入行做模特兒，習慣夏天拍冬天衫廣告，好小事。」他憶述最難忘是曾經與Angelababy（楊穎）在夏天高達40度於北京一個森林拍攝羽絨廣告：「一唔使埋位就除晒上身衫都覺得熱。」他笑言入行多年已懂得自行調節溫度：「最慶幸自己臉部唔係出好多汗，只會背部同頭髮有汗。」他笑言不會像古巨基般手汗多而出現跌咪情況。



另外，對於近日許志安和黃心穎「偷食」事件成為被抽水的話題，他認為局外人應盡量少說話：「講咩都會對當事人有影響，保持安靜就對佢哋最好，唔好愈挖愈深，唔好再摷番出嚟講。」對於一些藝人無辜受牽連，他直言覺得好恐怖：「自己盡量小心言論，尤其藝人身份有額外責任，唔想影響到其他人。（網民言論影響你用社交網？）都影響咗好多年，我會少談論社會事件，只講工作仲會諗清楚先發文，依家自己會花時間喺家庭上，少咗用社交網，報喜不報憂。」



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