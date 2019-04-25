留長頭髮有人追！鄧佩儀：終於似番女仔

藝人鄧佩儀（Gloria）今晚以嘉賓身份參加錄影無綫節目《娛樂大家》，同場還有汪明荃、森美、蘇永康、陳凱琳、譚凱琪、馮盈盈、余德丞等。Gloria表示有睇足之前集數「做功課」：「覺得好難！所有嘢都考轉數，好似IQ題咁，我不嬲係IQ題差。（驚輸？）咁又唔驚，節目最緊要帶到歡樂畀觀眾，輸贏都冇乜所謂。」



好欣賞馬國明



Gloria講到近日為劇集《降魔的2.0》開工拍攝，她表示與馬國明只有一、兩場戲份，直認好欣賞對方的演技。問到最近可有見到馬國明？她表示：「前日有。（有問候佢？）通常呢啲在心中，唔會再提太多，好欣賞佢嘅演技，未有太多接觸到佢，佢係一個好Warm嘅前輩，會主動打招呼、有好溫暖嘅笑容。（同黃心穎熟？）只係合作過一、兩次。」



「始終男仔鍾意長頭髮」



現時留有一把中長秀髮的她怕醜笑言終於似番女仔，又透露感覺到被男仔追求：「服裝都會隨住髮型去變，短髮嘅時候會着到好似一個男仔，依家長番，私底下啲衫都好女仔，近排仲做埋好多好女仔嘅嘢，會戴耳環、手鏈。（多啲男仔追？）的確係，始終男仔鍾意長頭髮，同男仔頭嗰陣時感受到好大分別。」



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