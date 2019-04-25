諗定帶埋仔女做善事！JW忙住作歌未度婚期

歌手JW（王灝兒）以大使身份出席仁愛堂董事局交代就職晚宴，她表示近年常參與慈善，希望將關愛宣揚，幫助有需要人士。問到會否叫男友Tarzan一起參與？她直言男友家族也不時做慈善，認為是一種責任：「之前佢哋有舉辦慈善行籌款，我都有參與。（拍住拖行善？）哈哈，拍住拖行山又可以籌款，亦有好多一家大細參與，爸爸媽媽可以拍吓拖，幾好。（可以增進感情？）係呀，所以第日我做媽咪都會同小朋友去做善事，教育之餘又有互動。」



問到何時與男友拉埋天窗？她笑說：「我知咁講之後你哋會問！未呀，我同佢現時好專注事業，我好想快啲做到首歌。」久未推出新歌的她表示近日忙於與不同音樂人創作歌曲，希望盡快完成，問到歌曲內容會否提到與男友的感情？她說：「歌詞方向未諗，諗緊Melody同曲風，點樣唱最好聽。（冇時間陪男友？）咁又唔會，我好識分配時間。」



----------------------------

東網巨星開咗ig喇，大家快啲follow啦！

https://bit.ly/2JjSVcr

