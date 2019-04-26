日日趕返歸　陳展鵬聞BB味重拾初戀

藝人陳展鵬近日宣布做老竇，單文柔為他誕下女兒「小豬比」，他近日在將軍澳電視城為無綫新劇《唐人街》開工，講起女兒即難掩初為人父的喜悅，父愛滿瀉。



他表示囡囡初出世時，兩公婆有親手照顧BB，後來才由陪月員協助，初期雖然有蝦碌，但為寶貝女餵奶、換片、沖涼也難不到他，他說：「個女都好乖，錫住我哋，所以都唔難搞。就算凌晨收工返到去，都要聞吓佢個頭，聞吓佢陣BB味。」



再生睇老婆意願



雖然現時趕拍劇，每日只有三、四小時睡眠，但陳展鵬也會盡量抽時間看女兒。問要應付連串動作場面會不會捱不住？他笑說：「頂唔到都要頂，劇組已經好好、好包容，有時都叫我早啲返去睇個女。」



他指十分期待劇集5月煞科，屆時便能與女兒朝夕相對：「人大咗，對所有事物嘅感覺都冇咁強烈，以前覺得生BB都係咁啦，但BB出世之後，感覺好唔同，直情令到我有初戀嘅感覺，好鍾意佢、好掛住佢。不過要平衡番，太太永遠係第一位，冇佢又點會有小朋友。」問會否再追B？他表示老婆的決定，直指生小朋友很辛苦，的確是一件大事。