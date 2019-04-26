【啪啪聲】「細龍太」陳偉琪摑爆享樂團

性感打扮的陳偉琪日前拍攝樂隊享樂團MV，期間「細龍太」上身，大巴大巴摑爆享樂團成員，盡顯巴渣野蠻一面！事後她直呼好爽，又遺憾一開始摑得未夠大力！



藝人陳偉琪（Vicky）日前獲樂隊享樂團邀請，為《一巴掌男友》MV擔任女主角，她以吊帶低胸裙上陣，更貫徹《愛‧回家之開心速遞》中「細龍太」的巴渣形象，輪流掌摑四位成員，啪啪聲打到他們面容扭曲！不過有辣有唔辣，主音旨呈捱摑後獲補償，可以與Vicky近距離接觸，共舞擺出經典「亂世佳人」甫士，更親吻女方額頭，艷福不淺！



唔怕嚇走追求者



問到摑得爽不爽？Vicky笑說：「好爽，愈摑愈爽！第一個有啲遺憾，未夠大力！（有冇將之前拍拖嘅怨氣發洩喺佢哋身上？）我又冇乜怨氣嘅。」講到「細龍太」潑婦形象深入民心，現時又演野蠻女友，她卻自爆現實性格剛好相反，溫柔又體貼：「真係唔知點解成日扮惡人！我唔識鬧交，如果鬧交我會走，可能發洩出嚟會好啲，始終有份愛喺度，但我又唔識呢樣嘢，寧願走咗去。（成日演巴渣野蠻角色，驚唔驚嚇走男仔？）唔驚，咁都嚇走，唔值得我要啦！」



四位成員坦言被摑到很痛，旨呈笑言有腫痛的感覺，成員Samuel自爆現實中亦曾被女友兜巴星：「去朋友屋企打邊爐，當時現任發現前度Send Message嚟，有個誤會，所以好嬲咁摑我，我呆咗咁企喺度，之後分手收場。」談及Vicky打扮性感，問他們可有尷尬？他們紛紛笑說：「唔知望邊，要避開同埋盡量撳住！」同場還有EO2成員Eric擔任跳舞導師，大讚四男有天分。