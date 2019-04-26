正氣「驅邪」！李敏鎬金秀賢池昌旭退伍歸位

韓國天團Big Bang前成員勝利今年初爆出旗下夜店涉暴力、性侵及毒品等醜聞後，男星鄭俊英又被揭在勝利的聊天群組內分享偷拍性愛片及涉集體性侵案，韓團JYJ出身的朴有天則捲毒案，當地演藝界烏煙瘴氣，但隨着韓國三大男神的「退伍潮」來臨，有望打救死氣沉沉的娛樂圈！



憑韓劇《繼承者們》紅爆海外的李敏鎬、金秀賢及池昌旭，曾為韓劇界打下半璧江山，三位男神前年入伍後，韓劇界一度出現真空期，尤其男星孔劉孭飛的神劇《鬼怪》前年初播畢後，就一直「鬧劇荒」！不過，男神宋仲基孭飛的古裝劇《阿斯達編年史》將於6月啟播，加上多位當兵的男神輪住回歸，一眾劇迷都引頸以待，昨日打頭陣退伍的李敏鎬就火速更新社交網，上載鮮花照並留言「謝謝」，感激粉絲的等待，準備強勢回歸！



斟演新劇「解荒」



而池昌旭前年以陸軍身份入伍，明日退伍，他當兵期間不時與男星姜河那合演宣傳國防部的國軍音樂劇，而退伍前已獲斟拍首部以宇宙航空為題材的韓劇《星之都市》。至於前年10月以現役兵身份入伍的金秀賢入伍後保持低調，因表現優異，今年2月獲晉升為兵長，又考獲特級戰士資格，將於今年7月1日退伍。另外，姜河那、男團2PM成員澤演、Super Junior成員圭賢、Big Bang成員G-Dragon、太陽及大成，年內亦陸續退伍，有望一洗頹風，重整韓娛！