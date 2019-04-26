孖黃祥興下廚！蕭正楠爆稍後有「冤鬼」現身

藝人蕭正楠、黃祥興正於吉隆坡為無綫節目《男神愛下廚2》拍攝，二人昨晚去了當地的唐樂夜市街頭拍攝，引來不少當地人圍觀，相當熱鬧！阿蕭同祥興一唱一和，阿蕭更與現場Cute爆的女生互動，問她們喜歡肥肉還是瘦肉，當女生們大叫瘦肉時，他即時揀瘦肉放入攪拌機內。其後祥興用生果整麵，阿蕭又搞氣氛問大家：「邊個有便秘問題？」真係有人答佢喎！阿蕭即刻同佢講：「咁你一陣食火龍果味啦！」相當貼心！阿蕭又整咗個好特別嘅蔬果汁畀大家試，氹得當地圍觀者相當開心，而祥興就一邊收納意見，一邊專心整嘢食。由於當地天氣炎熱，而煮的食物大部分都是極辣的，二人於街頭對着大鑊拍攝，認真高「㷫」！



另外，佢哋之後都會有嘉賓加入拍攝，邊個？有阿蕭又點可能冇曹永廉呢！阿廉之後就會飛過去吉隆坡會合佢哋拍攝，阿蕭接受訪問時笑言：「呢幾年我去到邊都會有佢喺身邊，佢正冤鬼！」



----------------------------

東網巨星開咗ig喇，大家快啲follow啦！

https://bit.ly/2JjSVcr

