東方日報C1：李敏鎬金秀賢男神歸位正氣驅邪

韓國娛樂圈今年初起一直被負面新聞籠罩，連環爆出男星勝利、鄭俊英及朴有天等人的醜聞，令娛樂圈變得一蹶不振，幸而終於現曙光！入伍兩年的「長腿Oppa」李敏鎬強勢回歸，而池昌旭與金秀賢兩大男神亦相繼退伍，一眾正氣男神歸位，有望擊退烏煙瘴氣，重整韓娛！



韓國天團Big Bang前成員勝利今年初爆出旗下夜店涉暴力、性侵及毒品等醜聞後，男星鄭俊英又被揭在勝利的聊天群組內分享偷拍性愛片及涉集體性侵案，且牽連甚廣，韓團JYJ出身的朴有天則捲毒案，當地演藝界烏煙瘴氣，但隨着韓國三大男神的「退伍潮」來臨，有望打救死氣沉沉的娛樂圈！



憑韓劇《繼承者們》紅爆海外的李敏鎬，與金秀賢及池昌旭，曾為韓劇界打下半壁江山，三位男神前年入伍後，韓劇界一度出現真空期，尤其男星孔劉孭飛的神劇《鬼怪》前年初播畢後，就一直鬧劇荒！不過，男神宋仲基擔正的古裝劇《阿斯達編年史》將於6月啟播，加上多位當兵的男神相繼回歸，一眾劇迷都引頸以待，昨日打頭陣退伍的李敏鎬就火速更新社交網，上載鮮花照並留言「謝謝」，感激粉絲的等待，準備強勢回歸！



粉絲冒雨迎接Oppa



31歲的李敏鎬前年以公益兵身份服役，昨日退伍，昨晨有大批韓國及海外粉絲一早到水西綜合社會福利館門外，高舉橫額恭迎偶像，當中更有婆婆級影迷。雖然苦候近9小時，期間又下大雨，但無損粉絲等偶像的心情。戴黑色口罩的李敏鎬結束工作及辦理退伍手續後，昨午約5時離開社會福利館，期間特地拉低口罩，面露笑容揮手，並向在場粉絲鞠躬道謝，引起一陣興奮歡呼！事務所指李敏鎬收到不少作品邀請，而影迷亦相當期待他復出。



斟演新劇「解荒」



而池昌旭前年以陸軍身份入伍，明日退伍，他當兵期間不時與男星姜河那合演宣傳國防部的國軍音樂劇，而退伍前已獲斟拍首部以宇宙航空為題材的韓劇《星之都市》。至於前年10月以現役兵身份入伍的金秀賢就一直保持低調，因表現優異，今年2月獲晉升為兵長，又考獲特級戰士資格，將於今年7月1日退伍。另外，姜河那、男團2PM成員澤演、Super Junior成員圭賢、Big Bang成員G-Dragon、太陽及大成，年內亦陸續退伍，有望一洗頹風，重整韓娛！



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