希望合唱　林慧倩羨慕周美欣擺甫士零死角

選美出身的周美欣與林慧倩，異口同聲表示無悔參選港姐，認為所得的經驗是千金難買。同公司的二人希望有機會合唱歌曲，林慧倩讚對方身形高挑，隨意擺甫士都靚到殺死人！



藝人周美欣（Lorretta）與林慧倩（Giselle）相繼離開無綫後，作多方面發展，Lorretta說：「選港姐對我嚟講好大幫助，拍TVB劇大大提升我嘅知名度。同埋當時我識咗好多朋友，初初嚟香港第一班朋友就係參加港姐認識，從而慢慢擴大朋友圈。」Giselle亦認同：「其實我都覺當時學咗好多嘢，對我入行之後工作上待人處事、工作操守都有好大啟發。」



戒口錄音



今年Giselle作新嘗試，為主演的新片《激鬥女神》首度獻唱插曲，主題曲則由Lorretta負責。首次錄歌的Giselle坦言有壓力：「我天生聲底比較差，再加上之前做司儀太投入，令聲帶更加唔好。所以同美欣錄歌時，特別去保養好番把聲。我見佢特別快搞掂，而我第一次錄需時就耐啲。」至於相隔5年再踏入錄音室的Lorretta說：「記得我初初錄音，又要戒口同埋早瞓，好辛苦㗎！」



希望合唱



從未合作的二人，希望有機會合唱，還互讚對方。Lorretta很欣賞Giselle的急才和主持技巧：「我好欣賞啲MC，因為覺得好難做，可能我中文麻麻啦。如果要我企上台做MC好正經就有啲難度。」而Giselle則大讚對方靚到零死角：「我成日都好羨慕佢身材咁高挑，着咩衫都好睇，佢隨意擺甫士都靚，我就要好努力就角度。」



嗚謝：Barry@relaxdearhk

場地：南瀛水產

周美欣

服裝：Alice McCall from Étoffe HK

林慧倩

化妝：Peggy Wong