玩變性？Bingo新班底3個「麻甩仔」冇心病

組合Bingo以Sports Bra及短褲上陣排舞，大騷健康性感。講到組合再變陣為3人組，兩位師姐Carman和Odilia坦言要時間適應，但大讚新成員Queena學嘢快，而且夾得埋！



女子跳唱組合Bingo最近推出新歌《後街女孩》，以健康性感造型為新歌排舞，大騷活力一面。她們表示歌曲主題源自一套日本動漫：「故事講3個男人因為得罪咗黑幫大佬，於是要變性做女仔，組隊女團幫大佬搵錢。填詞人梁栢堅覺得呢3個人同我哋好似，可能佢覺得我哋性格比較豪邁、男人啲。」她們自嘲性格「麻甩」，Odilia說：「我哋比較爽直、果斷。」Carman亦表示：「我哋排舞或做其他嘢時，如果有人做錯，係會即刻直接話佢，唔會有咩心病。」她們指今次舞步玩味十足，如加入Instagram很多人模仿、「食雞」遊戲的舞步等。



跳舞特別夾



講到組合由一開始的5人，變陣成之前的4人，再改為現時的3人組合，並加入新成員Queena，Carman坦言要適應：「當時5個變4個、4個又變3個都係幾大嘅轉變，好彩係每次大家都夾到。」Odilia亦說：「其實一開始係我同Carman兩個Training，後尾有成員加入好開心，好多嘢可以分擔吓，到依家變咗3個嘅形式，（再適應）係有少少吃力，不過係個挑戰。」Carman笑說：「要記嗰啲Version唔同，有5人版、4人版、3人版，又有完整版同分零鐘版本，所有嘢都要適應，不過都OK。」她亦讚有唱歌及跳舞底子的Queena學嘢快。



問到可有被兩位師姐欺負？Queena說：「冇，我入Bingo之前聽過佢哋個名，有上網Search過，因為我哋年紀差唔多，所以好多嘢例如興趣都相同，而且都係學跳舞，好多地方都夾得比較容易，手勢、角度都係一講就知。」Odilia即搭話：「我諗唯一唔同嘅係佢唔係好食嘢。」Carman卻爆笑搶說：「其實得你食嘢咋，我係為食，但係要控制。」Queena亦認同：「因為我同Carman係易肥易瘦，所以食嘢要比較清淡同節制。」



場地：Alive

服裝：@Gourami

髮型：Dickson@LaMob