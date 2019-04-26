出動吊臂車打鞦韆　黃智雯180度揈到想嘔

正趕拍新劇《降魔的2.0》的黃智雯笑言擁有特異止汗功能，即使炎熱天氣下着秋裝拍攝「人肉鞦韆」場面，靚樣滴汗未沾，面不改容，連拍檔C君都甘拜下風讚她：「係演藝界嘅特技！」



黃智雯及C君日前現身觀塘屋邨內的小公園拍《降》劇外景，因正值放飯時間，吸引大批學生及街坊舉機圍觀及邀合照。



拍攝當日氣溫高達30度，C君拍到滿頭大汗，智雯更要乾濕褸上陣，她搞笑自爆擁有特異止汗功能：「我塊面係幾熱都唔會流汗，唔使成日補妝，但入面出晒汗，今日要吊威吔，入面仲着晒啲安全衣。」



由於拍攝場口講述C君為令智雯領悟人生哲理，公然施法要她玩「人肉鞦韆」來回盪至水平180度，故劇組出動吊臂車輔助，用兩條威吔綁實智雯，見她盪到成個人面向地下，認真刺激！



同C君鴛鴦戲水



C君取笑智雯成朝盪鞦韆，玩足人生總和次數，她笑說：「都係！好彩冇畏高，自己都好享受玩啲有離心力嘅嘢，第一輯有好多吊威吔場口，都吊上癮！（有冇想嘔？）少少，有個鏡頭要用一隻手揸住部Cam自拍，都有難度。」C君則抵死笑說：「我一吊就嘔，你仲可以拍埋又演埋，好勁！」他又自爆劇中與胡鴻鈞有全裸打交戲：「真係唔着衫咁拍，到時你哋會見到打晒格仔。」隨即再爆跟智雯有出浴戲：「佢有着衫，但我冇，我哋鴛鴦戲水！」更搞笑話隨時除衫都得，卻被智雯叫停，笑翻全場！