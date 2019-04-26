你又估唔估到？「復仇者」猜猜畫畫晒默契　

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers：Endgame）今日於北美上映，唔少粉絲於社交網表示勁不捨，仲有人話未入場就已經想喊！而「復仇者聯盟」元老級成員「鐵甲奇俠」羅拔唐尼、「美國隊長」基斯伊雲斯、「雷神」基斯漢斯禾夫、「黑寡婦」史嘉娜祖漢遜、「鷹眼」謝洛美維拿同埋「變形俠醫」麥克韋化奴，連日於當地瞓身宣傳就未見大結局嘅愁雲慘霧，反而憑集結為粉絲送上笑彈！



眾星近日與導演羅素兄弟玩猜猜畫畫，導演出題畀6人，逐個輪流出手畫，另個5個就估佢畫咩，眾星合作咁多年當然有晒默契，畫得好笑而互串就仲搞笑，當「變形俠醫」要畫「鷹眼」袋弓箭時畫得幾特別，但「美國隊長」仍勁快估中，「黑寡婦」忍唔住問：「竟然係？」至於「變形俠醫」仍然唔停手咁畫，搞到「鐵甲奇俠」都出聲：「我哋估中，你可以停手喇！」場面搞笑！



至於戲內戲外都入戲浮誇嘅「鐵甲奇俠」估中「黑寡婦」所畫嘅答案時，更High爆走到鏡頭前攞威，之後到佢畫「Goose」，「黑寡婦」諗唔到貓名，只係講到係《Marvel隊長》（Captain Marvel）隻貓時，「鐵甲奇俠」緊張到吞拳頭，相當肉緊！導演最後宣布贏家係一題都無中過嘅「雷神」，繼續放笑彈，粉絲紛紛於社交網瘋傳片段！