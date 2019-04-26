【娛場】前As One成員陳苑澄「絲」殺負評

舊年因為拍「Kiki Challenge」短片，而備受爭議嘅《2018香港小姐競選》參賽者陳苑澄（Tania），喺決賽當晚唔怕死繼續表演絲帶舞，仲攞埋「現場至Like才藝表演獎」！佢就話因為藝術體操入面，觀眾眼中最精彩係絲帶咁話。



其實，當初Tania加入女子組合As One，到參選港姐以嚟一直有唔少負評，甚至畀人用粗口人身攻擊：「主要都係攻擊外型，睇多一兩年都覺得冇乜特別。」因為倔強又唔想畀人睇死，佢唔理身邊嘅人反對都要加入As One；其他人覺得佢做唔好女團必備嘅單眼噘嘴，佢就對住塊鏡日練夜練。



佢仲爭啲可以同前成員吳思佳（Shin）一齊參加韓國大熱選秀節目《Produce 101》第一季：「公司都有考慮畀我試吓，但係比賽規定唔帶得翻譯。雖然我學過吓韓文，但功力未好到足以參加全韓文嘅節目。」而Shin因為韓文夠勁，唔止出演咗《Produce 101》，仲有唔錯成績，Tania都好高興：「無論最後其他成員繼唔繼續喺娛樂圈，我哋永遠都係好姊妹！」



後來Tania透過選港姐入咗TVB，仲拍咗一集《愛．回家之開心速遞》，飾演虛擬女友蕙蕙BB。呢一路上，佢好感激生命中幫過佢嘅人，例如教練、導演等等。希望今集《娛場》嘅嘉賓陳苑澄，令大家識得證明自己係掂嘅！



鳴謝

Hair stylist：Alva @ HAiR

Venue：Flipz studio