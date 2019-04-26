新碟若達金唱片銷量　R＆K揚言跳勁舞

睽違4年終於推出新專輯《curations》的唱作組合Robynn & Kendy（R&K），今日帶同「新B」上新城電台宣傳，首次與大碟真身「會面」的二人全程受訪都愛不釋手，不停翻閱內容，發出心心眼，又高呼好感動：「覺得好靚！今次係新曲加精選，好似本年刊咁紀錄咗我哋成個音樂歷程，入面仲有我哋兩個親手寫嘅名信片，係講對呢一隻碟嘅感受、同Fans嘅說話。」Robynn自爆本來想用中文書寫，但對自己手字冇信心：「起晒草稿都寫錯字，所以都係用番英文唔好獻醜！呢個係我哋第6個BB。（幾時生番個真BB？）哎呀，自掘墳墓！（有催？）屋企人好支持我繼續做音樂，覺得好幸福！」



對新碟抱有期望的二人更誓立目標，若銷量與首兩隻大碟同樣獲金唱片銷量佳績，Robynn表示會表演跳Hip-Hop舞：「呢方面Kendy勁過我，或者佢跳Hip-Hop，我跳肥仔舞。依家拎金唱片其實好難，抱住冇乜可能嘅心態咁講。」而Kendy就再提議手持新碟玩跳樓機，即被Robynn截停：「你特登跣我！對你嚟講都唔係挑戰，你咁鍾意玩！」十分爆笑！



問到每人自購了幾多隻新碟谷銷量，以達金唱片成績？Robynn抵死笑話：「買嘅數量幫唔到手，買咗20至30隻送屋企、朋友。（老公呢？）佢梗係要自己買，仲要買好多隻！」Kendy就表示自購10隻送朋友，又自言好貼心會附上購買連結予朋友續購。