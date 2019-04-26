女神也瘋狂！鄺潔楹自爆會Check男友行蹤

仙氣女神鄺潔楹（Judy）現身電台為森美主持的愛情節目擔任嘉賓，她笑言是節目的「常客」，相信觀眾對她的愛情史非常了解：「第3次做嘉賓，第1次講咗初戀、第2次就分享拍拖經驗，今次可能講吓我一拍起拖上嚟就癲癲地，但唔癲就唔係女仔，癲係愛人嘅表現！」續自爆之前經常「追蹤」住另一半：「當時入世未深，成日問佢喺邊。（會Check電話？）唔會主動去做，但如果見到有女仔行近前男友會睥到個女仔走為止！覺得點解唔介紹畀我識，不過都曾經畀前男友話呢個係唔成熟嘅表現，自己都有反省，喺關係入面係會令大家成長。」



雖然Judy不會主動檢查另一半電話，但就曾被朋友發現前男友活躍於交友Apps，令信任破裂，最終忍痛「割愛」。問到對許志安與黃心穎「偷食」事件有何看法？Judy表示報道一出時身在日本，為新一輯無綫節目《Do姐有問題》拍攝外景，故沒有了解事件：「身邊嘅朋友都有好多感情問題，但係旁人都難以去定奪啱定錯，所以都係畀番啲空間當事人。」



問到現時可有拍拖？Judy怕醜坦承有一個了解中的對象：「佢係圈外人，都識咗好幾年，我係需要一段時間去了解先會對一個人心動。（寧願係圈外人都唔係圈內人？）都係，如果大家都係圈內，一忙就好少機會見面。（會唔會表白？）我好被動，哈哈！或者再要多一、兩年時間醞釀，先肯定對方。（仲要咁耐？）咁依家興遲婚，我問吓佢先！」



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