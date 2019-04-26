黃心穎終極現身！唐詩詠爆馬國明心情好

藝人唐詩詠拍攝劇集《唐人街》，面對伍允龍、陳山聰及陳展鵬半裸騷肌，她笑言已睇到厭：「佢哋成日喺我面前除衫，已經覺得好普通，我鍾意一舊（腹肌），唔使去到咁（大隻），佢哋好硬，撞到好痛，而且好油立立，我有次要搭住伍允龍膊頭，油到跣落嚟。」



對於落選港男梁裕恆在社交網站暗示詩詠男女感情生活混亂，詩詠表示：「不值一回。（會唔會嬲？）我哋做呢行，成日都有好多人評論，唔會理，冇乜好理，做好自己，做呢行係我夢想，堅持自己鍾意嘅工作，向住目標就ok。（會唔會覺得佢咬住件事唔放？）唔回應佢。」



另外，講到契哥馬國明，她稱剛到化妝間見到對方，兩人更跟元秋一齊合照，她說：「我哋三個多年前一齊拍過《鐵馬尋橋》。（馬國明心情點？）佢好好。（會唔會多啲關心佢？）佢ok，好寬容。」問到會否抽時間陪對方？詩詠指最近要專心拍劇，因當中不乏打鬥場面，稍一不慎便會受傷，之前拍攝時就被蠔殻整傷：「我冇去睇醫生，自己處理咗，不過現場好多人都嚇我話會有食肉菌。」問到教育界新歡陳思銘有否安慰她，她甜笑封口說：「唔講喇！佢唔係呢行。」