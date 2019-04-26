關係微妙大讚冇得頂！姜皓文同鄧佩儀組CP？

藝人姜皓文（黑仔）、吳廷燁和鄧佩儀（Gloria）到新蒲崗出席劇集《鐵探》飯敍，劇中兩位童星「彤彤」及「晴晴」都有現身。



黑仔透露最新一集會營救兩位童星和Gloria，笑言角色猶如蝙蝠俠一樣，講到跟Gloria首次合作，黑仔大讚冇得頂：「佢勁到不得了，開頭仲擔心要帶新人，但第一場公園戲，我就知之後好順。」Gloria則笑言擔心拖累大家，要向兩位金像前輩學習。兩人劇中關係微妙，同樣是臥底，問有否感情發展？Gloria說：「關係好美妙，大家要繼續睇，但好開心網友話我哋有CP（Couple）感。」黑仔說：「佢只係出咗兩集，即係大家覺得順眼。」



黑仔表示近日都有留意討論區網友的評論，知道有網友指他的角色「Bingo」會死，他笑說：「佢哋好緊張，叫我唔好死，否則要寄刀片畀編劇！好開心好多朋友都追番劇，係咁問我會點，但我忍住唔劇透。」他直言有信心收視會再創新高逾30點，問會如何答謝觀眾？他笑說：「絲襪笠頭快閃嘛！（唔係露股罅咩？）冇問題！兩樣都做！」Gloria笑言可笠住絲襪跳舞。



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