一早講過！黃心穎避走洛杉磯原來為讀書

同人夫許志安偷食的女星黃心穎，自偷食風波爆後一直潛水不肯見人，期間更發現自困家中的她情緒不穩，一時發呆捽腳指，一時抱頭痛哭。本於美國紐約出生的她，原來今日已秘密「着草」避走美國洛杉磯，原來此行目的是讀書，終於不用自閉家中捽腳指！



早年在加拿大畢業、並跟姐姐黃心美在當地置業的黃心穎，近日一直盛傳會返加拿大老家避風頭，但此行竟然是美國洛杉磯，其「着草」路線紆迴，由香港水路到澳門、澳門飛去菲律賓後，再轉飛洛杉磯，又再引起外間揣測。



其實早在風波爆發前即是在本月初，黃心穎講過要待到七月才拍劇（相關連結： https://bit.ly/2L2r5n3 ），故已計劃趁長達接近三個月的空檔中，打算和三家姐黃心慧到巴塞隆拿及美國旅行，當時她更指馬國明因要拍劇故不能隨行外，更說她會到美國修讀演藝及導演課程：「可能好密集咁讀兩、三個星期，因為人大咗就會好懷念讀書嘅感覺。」依家搞場咁嘅大龍鳯，希望佢讀書專心啲啦！



至於心穎玩身洛杉磯機場時，期間不時撳電話，見其wallpaper已換走與許志安的合照，改為白色畫面，顯然將近日的不快事忘卻！



