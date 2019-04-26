馮盈盈有對手！吳沚默開黃腔：射中咗塊面

無綫節目《#後生仔傾吓偈》播出以來大受歡迎，上年仲奪得「最佳非戲劇節目」獎，節目咁成功，除咗多得一班後生仔嘉賓之外，當然仲有三位主持馮盈盈、麥明詩同陸浩明（6號），而「性博士」馮盈盈肯定居功至偉，向來擁有強烈黃色底子嘅佢個腦快過把口，不時爆出搞笑位。



而呢集馮盈盈終於遇到對手，就係出身編劇、畢業於浸會電影電視系嘅藝人吳沚默（MoMo），佢講到宿舍單人房設有浴缸，唔少學生為咗獨佔都爭做宿舍導師，MoMo更自爆：「我兩個男朋友都係宿舍導師。」不過佢話當時怕醜，所以冇入過對方房間。



6號追問係點被追到手時，MoMo就「發功」：「新校同舊校之間有個籃球場，所有男生都會喺呢個地方展現自己雄性魅力，係咁射係咁射......有次畀佢射中咗。」馮盈盈即刻問：「射中邊度？」MoMo一句「射中咗塊面」，即令全場爆笑兼拍晒手。最後MoMo更邀請對方為佢嘅學生作品擔任男主角，笑言捧佢做男一之後就潛規則咗佢！網民大讚MoMo真性情，係難得率直又主動嘅女仔，估唔到圈中仲有咁有潛質嘅女藝人呀！



網民有話兒

Jxx Txxx：竟然有人強過FYY

Ax Hxxx：MoMo有才華又有急才，支持你。

Rxxx Txxxx：馮盈盈今次輸咗，so sad！

Hxx Wxx Cxxx：新進黃色底子組合



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