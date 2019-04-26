謝芷倫3招慳到盡　食玩買廿蚊有找

港姐出身的藝人謝芷倫憑處境劇《愛．回家之開心速遞》「Mandy」一角彈起，隨即聲價十倍登台商演接不停，但她繼續貫徹慳儉性格，日前更被拍得素顏搭港鐵、平逛12蚊店及麵包當正餐，施展「慳家三式」，不愧為「貼地港姐」！



謝芷倫去年底暫別《愛．回家之開心速遞》時引起網民直呼不捨，早前於社交網晒與「大小姐」林淑敏合照，依然有大批網友表示期待「回家」。她於劇中由「拜金港女」蛻變成「最佳女友」，而現實中則為夢想「紓尊降貴」，就讀名校協恩中學的她琴棋書畫樣樣精，更於澳洲麥覺理大學工商管理系畢業，卻於2012年毅然踏足演藝圈由低做起，曾為幫補生計兼職教琴，捱足6年終憑「Mandy」一角成功入屋！



落場搏殺



不過，她依然慳得就慳，日前被本報拍得現身坑口，素顏平民Look上陣的她搭港鐵，被街坊認出時亦禮貌微笑，絕無架子！她乘車至將軍澳站出閘，隨即直奔麵包店，見她左揀右揀、計過度過，最後都只買了一個平價包，相當知慳識儉。之後，她又轉戰12蚊店，並專攻文儀用品，不過花了大半天依然未有斬獲。



原來她相約友人到附近球場打波，單拖到場的她於旁邊位置開餐，又自備水樽，環保之餘，更是「慳得一蚊得一蚊」，玩足大半天都只花了不過20元，認真慳到盡！醫飽肚後，她換上運動裝入場熱身，見着上短裙仔的她不時傾前拉筋，又騷出白滑長腿。而她落場時亦非常落力，搏到盡操到咁弗，未知是否為「回家」做好準備？