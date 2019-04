女星章子怡再懷孕之前一直工作忙不停,包括與老公汪峰齊齊為內地節目《妻子的浪漫旅行》第二季拍攝,節目中她既滑雪又到新西蘭玩空中鞦韆,之後亦有玩浮潛,真的上天下海乜都玩齊。於長白山滑雪時,她更是滑得最叻的一位靚太,雖然肩傷舊患未愈,但子怡滑起雪來即時放鬆,大騷滑雪技術!相反玩空中鞦韆時就被嚇得做出不同趣怪表情,盡顯真性情。



電影方面,子怡有份參演5月30日於本港上映的荷里活電影《哥斯拉II:王者巨獸》(Godzilla:King of the Monsters)及吳京主演的電影《攀山者》,而於《哥II》中,她飾演研究怪獸的神秘組織重要成員「Dr.Chen」,未知會否出席下月於內地及荷里活舉行的宣傳活動,至於她同樣有份演出的第3集《Godzilla vs. Kong》,導演Adam Wingard本月初於社交網表示已完成澳洲取景工作,電影將於明年3月上映。