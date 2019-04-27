月初凸肚老公拖實！40歲章子怡再度懷孕追仔

現年40歲的章子怡於2015年和內地歌手汪峰在港註冊結婚後，同年12月誕下愛女「醒醒」，最近有知情人士爆料，指她再造人成功，將為汪峰誕下第二胎。由於子怡已屬高齡產婦，為不容有失，據知已全面停工，預料產前會出席的最後一個公開活動，就是每年一度的國際影壇盛事、下月在法國舉行的康城電影節！



然而近日已陸續有子怡再有孕的傳聞，不但有網友爆料指她已在月子中心預定房間，本月初汪章兩人更被拍得現身北京機場，當時全身包到冚、打扮擁腫的子怡，全程由汪峰貼身照顧並緊緊拖着她，消息更指她散發孕味，對於以上傳聞，兩公婆未作任何回應。而昨日子怡在微博分享與女兒醒醒在美國加州主題樂園遊玩的花絮，並上載曾到當地遊玩的「萬人迷」碧咸（David Beckham）與女兒的合照，原來子怡模仿對方在同一背景留影，並留言：「醒寶開心得玩了一整天，殊不知麻麻（媽媽）為啥要帶她去，哈哈哈，同款椅子。」網民反問為何不見醒醒出鏡，她搞笑回覆：「怕她艷壓。」相中章子怡狀態不錯，面龐及手腳如懷上一胎時一樣未見浮腫，反而她刻意以手掩肚。



放話兩個夠晒數



和子怡結婚前，汪峰已先後與前妻康作如及舊愛葛薈婕育有女兒汪璟怡及「小蘋果」，一門三后，據知汪峰一直想追仔，望太太繼續為他開枝散葉的心，昭然若揭。在近日播出的內地真人騷《妻子的浪漫旅行》第二季中，汪峰已明顯流露想再生小孩的心態，節目中內地女星謝娜問他：「如果能遇知未來，最想知道甚麼？」他立刻說：「想知道我們有多少個寶寶？」當時子怡聞言即一臉無奈：「能有多少個呀？」雖然子怡似表現抗拒，但其實一直流露想再為汪峰生兒育女的心迹。在《妻》剛開播時，她談到雖然之前不太想搞婚禮，她說：「但是我一直憧憬的是，我有兩個孩子，一邊抱一個。」另外，在節目期間她自爆愛吃酸的食物，同場的袁詠儀立刻反問她是否懷孕，子怡聞言先頓一下，然後微笑說：「沒有，我希望是。」搞笑的袁詠儀神回：「錄完這個節目就懷孕了！」子怡即說：「靚靚姐借你吉言。」當時汪峰亦笑言會積極配合，當主持李靜接話：「一兒一女就齊全了！」他即興奮地說：「對！」



在這個子怡首個參演的真人騷中，網民更了解她和汪峰的相處，並指他們即使歷盡風雨，但感情非常牢固，更指汪峰是「寵妻狂」。汪峰曾說太太無論生育及照顧孩子均付出無比的忍耐力及愛心，指太太超愛孩子，即使生「醒醒」後乳房漲痛不已，仍會忍痛親自餵母乳，大讚子怡是好媽媽。