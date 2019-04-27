《華麗轉身》結緣！鍾嘉欣力撐劉松仁舞台劇

由藝人劉松仁籌備兩年多的音樂舞台劇《利瑪竇》自公演以來都叫好叫座，獲得不少圈中人捧場，包括陳寶珠、鍾嘉欣、黃浩然、曹永廉、林盛斌（Bob）、梁競徽、王君馨、麥嘉等，而鍾嘉欣因為跟劉松仁和王梓軒合作無綫劇集《華麗轉身》而熟落，她知道松哥為此舞台劇花了很多心機、時間，所以趁在港便特意前來打氣，之後便趕回家湊小朋友。



同與梓軒分屬好友的黃浩然、曹永廉、梁競徽等約埋齊齊捧場，浩然說：「啱啱睇完，阿廉係冇呢個藝術氣質，我就專登買飛請阿廉睇，咁當然係好感動，我對呢個團隊好佩服，松哥花咗好多時間，我諗除咗利瑪竇呢個人係偉大嘅大愛，同大家分享愛，我覺得好值得我哋去尊敬，亦都希望大家將呢個訊息傳開去。」阿廉說：「今次個舞台劇對我有好多啟發，大家都係帶出一個愛，好感人，成班演員真係佩服到不得了，梓軒真係不得了…」浩然更笑指：「頭先阿廉都喺度諗，你畀二千萬佢，佢做唔做得到呢？」阿廉亦笑笑口指要二千多萬！



而與梓軒合作《兄弟幫》的好兄弟阿Bob說：「我今日嚟支持王梓軒，我覺得佢嘅表現非常非常之好，成個劇嘅製作，台前幕後嘅製作真係一百分。（睇完之後有咩領悟？）四個字，殊途同歸，唔同嘅宗教或唔同嘅派別，係因為世俗人要將佢唔同嘅群族、唔同嘅國家，要將佢分開，原來講嘅係一模一樣，呢個理論對我嘅感受好深，特別係最尾嗰一幕，我見到全場人揮動嗰個小小嘅種籽，成個畫面都好美麗，仲有做使者嘅何洋，把聲好正！」



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