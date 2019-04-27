東方日報C1：章子怡再度懷孕為汪峰追仔

國際影星章子怡再度懷孕！和丈夫汪峰育有一女的她曾揚言「一邊抱一個」想生夠兩個，同時為圓丈夫想有慈姑椗的心願，據知兩人已願望成真，「造人」成功！身為高齡產婦的子怡工作全面煞停，料下月出席法國康城電影節後便正式停工，專心養胎。



現年40歲的章子怡於2015年和內地歌手汪峰在港註冊結婚後，同年12月誕下愛女「醒醒」，最近有知情人士爆料，指她再度造人成功！由於子怡已屬高齡產婦，不容有失，據知已全面停工，預料產前出席的最後一個公開活動，就是每年一度的國際影壇盛事、下月在法國舉行的康城電影節。



被爆訂月子中心房間



然而近日已陸續有子怡懷孕的傳聞，不但有網友爆料指她已在月子中心預訂房間，本月初汪章兩人更被拍得現身北京機場，當時全身包到冚、衣着臃腫的子怡，全程由汪峰貼身照顧並緊緊拖實，消息更指她散發孕味，對於種種傳聞，兩公婆未作任何回應。



昨日子怡在微博分享與女兒醒醒在美國加州主題樂園遊玩的花絮，並上載曾到當地遊玩的「萬人迷」碧咸（David Beckham）與女兒的合照，原來子怡模仿對方在同一背景留影，並留言：「醒寶開心得玩了一整天，殊不知麻麻（媽媽）為啥要帶她去，哈哈哈，同款椅子。」網民反問為何不見醒醒出鏡，她搞笑回覆：「怕她艷壓。」相中子怡狀態不錯，面龐及手腳如懷上一胎一樣未見浮腫，反而她刻意以手掩肚。



已為三女之父



和子怡結婚前，汪峰先後與前妻康作如及舊愛葛薈婕育有女兒汪璟怡及「小蘋果」，現已一門三后，據知他一直想追仔，望太太繼續為他開枝散葉的心，昭然若揭。近日播出的內地真人騷《妻子的浪漫旅行》第二季中，汪峰亦明顯流露想再生小孩的心態，節目中內地女星謝娜問他：「如果能預知未來，最想知道甚麼？」他立刻說：「想知道我們有多少個寶寶？」子怡聞言說：「能有多少個呀？」其實她一直想再為汪峰生兒育女，她說之前不太想搞婚禮：「但是我一直憧憬的是，我有兩個孩子，一邊抱一個。」另外，節目期間她自爆愛吃酸的食物，袁詠儀立刻反問她是否懷孕，子怡聞言先頓一下，然後微笑說：「沒有，我希望是。」搞笑的袁詠儀神回：「錄完這個節目就懷孕了！」子怡即說：「借你吉言。」當時汪峰亦笑言會積極配合，當主持李靜接話：「一兒一女就齊全了！」他即興奮地說：「對！」



在這個子怡首次參演的真人騷中，網民更了解她和汪峰的相處，並指他們即使歷盡風雨，但感情非常牢固，更指汪峰是「寵妻狂」。汪峰曾說太太無論生育及照顧孩子均付出無比的忍耐力及愛心，指太太超愛孩子，即使生「醒醒」後乳房脹痛不已，仍會忍痛親自餵母乳，大讚她是好媽媽。



更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：

https://orientaldaily.on.cc/

