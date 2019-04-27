揭泰國邪術　《回魂咒》預告片太驚嚇被下架

泰國恐怖片向來除了有驚嚇的鬼怪之餘，亦揭露不少令人心寒的人性陰暗面，尤其15年前的《鬼影》（Shutter）更被譽為最能代表泰國鬼片的恐怖經典。15年後，《鬼影》男女主角阿南達（Ananda Everingham）、娜特慧蘭塔美（Natthaweeranuch Thongmee）再度合作，演出驚嚇片《回魂咒》（Reside），由《十年泰國》（Ten Years Thailand）的新浪潮導演韋西沙贊那庭（Wisit Sasanatieng）編導。



《回魂咒》故事取材自東南亞邪教中「招魂復活」的儀式，透過不為人知的偏門咒術，試圖將死者復生。看似只是民間傳說，但原來近年也有些真實事例。就如2017年台灣一個神秘宗教組織教主身亡後，即使屍體已經腐爛，但信徒仍每天洗擦屍體並向其膜拜，深信他們的教主將會復活。負責調查的警察揭發事件時，屍體已經傳出陣陣惡臭，直指這批信徒的行徑令人不寒而慄。除了取材夠真實之外，電影內容同樣逼真恐怖，講述六名神秘教徒集合在一所偏僻別墅內，由「母親」帶領眾人舉行詭異的招魂儀式，召喚亡魂回到原來的屍體，沒想到有來歷不明的遊魂奪取了驅體，在場的人隨時被冤魂野鬼奪命。泰國電影公司最初將預告片放上Youtube，但因畫面過於恐怖駭人，被勒令下架，要重新剪輯方可上架，可想而知電影有多震撼。