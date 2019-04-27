男神回歸！池昌旭退伍狂收禮　200粉絲迎接

繼「長腿Oppa」李敏鎬於前日退伍後，另一位男神池昌旭接棒於今日退伍，結束1年零8個月的兵役。韓劇《Healer》的31歲男星池昌旭，於前年8月14日以現役兵身份入伍，並在江原道鐵原炮兵旅團服役，期間又與男星姜河那及男團INFINITE隊長聖圭一起參演國軍音樂劇。



今日上午，池昌旭身穿軍服步出江原道鐵原白骨部隊時，獲大批傳媒及200多名韓國與海外粉絲到場迎接，露出暖男笑容的池昌旭鞠躬致謝後，再做出敬禮甫士，又親民收下粉絲禮物。



被問到此刻的心情時，他表示：「現時還未有退伍的實感，可能到了明天就會有吧。」問他此刻最想做的事，他即笑說：「想吃好味的飯！」而談及當兵生活，池昌旭表示與姜河那事隔十年再合作音樂劇，又與聖圭合演音樂劇而變得親近，亦與溫流等人成為好友，有太多值得他感謝的朋友，令軍中生活更有意義及舒適。



池昌旭又向在場粉絲們表示：「終於退伍了，今後會以更好的作品及更好的面貌跟大家見面，希望大家多多期待！」據悉他退伍前已獲斟拍《星之都市》及tvN新劇《請融化我》。

