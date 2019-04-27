熊穎詩返港搞婚禮　變港姐敍舊Gathering

2009年香港小姐三甲劉倩婷、李姿敏同熊穎詩感情要好，參選至今十年依然保持聯絡。當年熊穎詩卸任後即離開香港返加拿大發展，近日因與拍拖多年的外籍男友結婚而返港，三位立即相約敍舊，當年5號落選佳麗馬詠恩（Winnie）都有出席。



熊穎詩在社交網上載聚會相片，見到準新娘拿着氣球拍照，其中一個寫着「Bride to be Mizuni」相當有心思，雖然事隔九年但見她沒有太大改變，保養得宜，她發文表示：「 Could not have asked for a more perfect day spent with these beautiful ladies.（與這些美麗女士度過更美好的一天。）而劉倩婷亦發文：「Big congrats to the Bride to be. 10 years since Ms HK! Time flies! So good to have you back」 （恭喜新娘。參選香港小姐後再隔了10年！時間飛逝！很高興你能回來。）



其實2017年，李姿敏在澳洲與年長24年的澳洲籍練馬師賀賢舉行婚禮，劉倩婷及熊穎詩亦有份到當地擔當姊妹團，可見她們感情相當深厚。