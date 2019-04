熊穎詩返港搞婚禮　變港姐敍舊Gathering

2009年香港小姐三甲劉倩婷、李姿敏同熊穎詩感情要好,參選至今十年依然保持聯絡。當年熊穎詩卸任後即離開香港返加拿大發展,近日因與拍拖多年的外籍男友結婚而返港,三位立即相約敍舊,當年5號落選佳麗馬詠恩(Winnie)都有出席。



熊穎詩在社交網上載聚會相片,見到準新娘拿着氣球拍照,其中一個寫着「Bride to be Mizuni」相當有心思,雖然事隔九年但見她沒有太大改變,保養得宜,她發文表示:「 Could not have asked for a more perfect day spent with these beautiful ladies.(與這些美麗女士度過更美好的一天。)而劉倩婷亦發文:「Big congrats to the Bride to be. 10 years since Ms HK! Time flies! So good to have you back」 (恭喜新娘。參選香港小姐後再隔了10年!時間飛逝!很高興你能回來。)



其實2017年,李姿敏在澳洲與年長24年的澳洲籍練馬師賀賢舉行婚禮,劉倩婷及熊穎詩亦有份到當地擔當姊妹團,可見她們感情相當深厚。