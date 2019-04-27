心穎入雪櫃！女神BB搶閘俘虜宅男

被網民公認為「心穎BB」的藝人黃心穎，隨着偷食人夫被送入雪櫃，令宅男心靈深受創傷，有誰來拯救網民？圈中一班BB美女準備就緒，填補網民的空虛！網民心目中的BB，有既定模式，一個字「純」，樣貌清純、性格純良、身材更要純天然，入圍BB名單即時放送！



1.嘉敏BB

無綫《東張西望》主持阮嘉敏（Mandy），早前穿背心訪問阿伯，網民錯重點落在她的身材上，更有網民戲言希望受訪。現年27歲的Mandy選美出身，2016年參選港姐躋身最後十強，參選前已被發掘拍過不少廣告，有「CM王」之稱，形象入屋。



2.芳芳BB

36C無綫咪神兼《東張西望》主持李旻芳，主持作風甚為大方，試過着比堅尼揸咪訪問嘉賓及拍《3日2夜》出浴浸溫泉，令網民對她愛死。現年31歲的李旻芳，並非只得個殻，拍過的劇集，像《再創世紀》中1分鐘演技便獲網民激讚，而且入行以來緋聞不多，有穩定男友黃耀英，條件各方面都跟網民心儀的BB脗合！



3.漢娜BB

藝人陳漢娜（Hanna）由模特兒入行到拍電影，初戀在大學才發生，純情味道盡在不言中，現年25歲的她，因貌似日本女星廣末涼子，具獨特氣質，故亦有網絡界的「清泉女神」之稱。



4.祖儀BB

歌手戴祖儀（Joey），眼大大、長髮、笑容甜美，外在條件便十分清純，她首個擔正演出的愛情音樂微電影《愛情沒有來的時候》，飾演「嬌嬌」一角，散發着女神光芒，就像做回自己，現年24歲的祖儀，年輕加上學歷高，英國法律系畢業，內在條件優厚，是女神潛力股。



5.詩欣BB

歌手陳詩欣（Eunice），憑拍《3日2夜》而彈出。現年26歲的Eunice，皮膚白雪雪，留長頭髮，又愛笑，身材均勻，兼懂下廚，名副其實，入得廚房出得廳堂，迷倒不少網民！



6.穎彤BB

藝人林穎彤（Bella），童星出身，在《城寨英雄》中飾演慘被欺凌的學生妹開始受注目，現年26歲的Bella，面圓眼圓，森美賜予「大面Bella」稱號，受網民喜愛，現實的Bella小時生活坎坷，母親在她還是手抱BB時，生活壓迫要在天橋行乞，她又十分孝順媽媽，令人對她又愛又憐，被網民譽為「很適合做女朋友」型，是很想保護的BB。



7.愷鈴BB

星二代藝人林愷鈴（Ashley），母親是資深演員龔慈恩，自小行為循規蹈矩，建立乖乖女形象，身材高挑，具仙氣靚樣，有港版允兒之稱，而且又讀得書，現在港大攻讀建築，早前在網絡自彈自唱法文歌，睇得又唱得，各方條件睇高一線，是優質BB。



8.香凝BB

藝人余香凝今年備受注目，除了因為金像獎有份入圍角逐三獎項，挑戰影后外，雖然無緣獎座，但她當晚晚裝意外下滑不慎露出乳貼，已令網民暈得一陣陣。現年25歲的余香凝，外貌清純，愛做運動的女仔，明顯加分。



9.思霆BB

華姐冠軍余思霆（Stitch）眼大鼻高尖下巴，擁有厲利「胸器」，是有樣有身材的華姐，來自紐約的她，性格豪爽，並不時在社交網大派福利，她着住比堅尼滑水的短片，便獲激讚好勁，不少網民甘願被俘虜。Stitch於4月28日先至25歲，大把青春本錢，有贏面，是火辣BB。



10.佩儀BB

藝人鄧佩儀是華姐冠軍，為劇集剪短髮添率性美，加上笑容甜美，形象入屋，雖然她自言自己樣貌不太突出，但網民普遍覺得她愈睇愈靚！

