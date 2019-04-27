翻新母親故居中伏　袁文傑千字文大控訴

藝人袁文傑是出名的孝順仔，惟母親去年10月因病逝世，令他深受打擊並取消了與女友Jackeline原定去年12月舉行的婚禮。而袁文傑更為母親完成生前心願把舊居翻新，但卻遇到阻滯。他在社交網寫千字文兼上載兩張圖片，是裝修工程一個月前和一個月後的對比圖，但卻發覺沒有大分別，甚至近乎未郁過。他發文表示：「本應該在一個月前已全部完工，絕非這個模樣！由去年11月底會面開會至12月底大致定好一切至1月初付一半工錢+開始工程，雖中間隔了一個農曆新年，明白的，雖口頭承諾3月中完工，但估計要至3月尾，都好鬆動啫...我諗。」



袁文傑表示期間不時回舊居視察，但發現改動不大亦多次沒有人工作，至3月底追問下，才得知公司老闆、設計師之間發生糾紛，結果，置工程於「近乎不顧」！他以中伏來形容事件：「他們內部之間的協調情況後果，是要由我媽媽故居去承受嗎？在切實方面，金錢已付出，我們都不好受，因為，時間、家中小動物也勢必受到影響。有些人做生意，當然不會有什（甚）麼『同理心』了，既然伏已中，那就需要一些辦法去處理了！」