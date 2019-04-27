戴唔到Con做激光！梁嘉琪教大家咁樣護眼

藝人梁嘉琪以「愛眼之星」身份出席慈善活動，自小已是四眼妹的她，曾經有800度大近視，笑言讀書時戴着厚眼鏡的樣子「好蠢」，她透露幾年前曾因拍劇而長時間冇得瞓：「試過一副隱形眼鏡接另一副隱形眼鏡，嚴重眼乾，醫生話我已經再戴唔到隱形眼鏡。」因而決定做激光矯視，並指明白到可以清晰看到藍天有幾開心，揚言有興趣籌辦義工團隊，希望能有機會隨慈善團體到印度探訪，體驗前線的救盲工作，想陪伴有視力問題的小朋友見證看到光明一刻，她說：「睇過好多關於印度嘅新聞，好sad，探訪係好難得嘅機會，不過都驚自己到時忍唔住喊。」



現場她帶着小朋友行Catwalk及玩遊戲，與小朋友毫無隔膜，熱愛行山的她，讚行山可順便護眼，建議可帶小朋友一同行山，透露早前才到花蓮行山，離開兩天當地便發生地震，故她頻呼好彩。問到可有追求者陪行山？她說：「都好，可考驗佢追唔追到我，行山睇到佢毅力，都鍾意啲愛大自然嘅人，會同李佳芯行山。（大近視追你接唔接受？）OK！再唔OK冇得揀。」



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