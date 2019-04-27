女神收割機！余德丞爆同蔡思貝有嘢好夾

藝人余德丞早前與蔡思貝因合作拍攝旅遊節目，而傳出緋聞，他接受電台節目訪問時，表示跟蔡思貝關係特別好︰「傾得埋，上年拍旅遊節目去緬甸，14日嘅相處先開始認識大家。大家夾唔夾？有啲好夾，大家都好直率，互相提點大家；而有咩唔夾呀？畀時間我諗諗先。」至於他先後與江嘉敏、陳瀅等傳緋聞，故有「女神收割機」稱號，他說︰「唔係男就係女，咁啱有合作機會，唔知點解會傳得到。」



29歲的他於去年8月踢波時突然昏迷，一度危殆被送入ICU，經歷46小時生死關頭，他說︰「我覺得冥冥中係有主宰，上天有所安排，隨遇而安。」意外前他正拍攝《鐵探》，當時仍有四、五場戲未完成，他回想當日意外發生，透露不知自己有心律不正的問題：「當時一啲感覺都冇，可能昏迷後藥物影響，醒番完全冇印象。」



未適宜拍劇



意外後對事業是否有打擊？他謂沒有諗過對事業有影響：「我嚟講執番條命係好緊要，對家人有交代，所以命同事業比，命梗係緊要好多。」已回復幕前工作的他，坦言體力不比以前，會覺得較易疲累︰「以前好似打不死，現在容易攰，所以劇集方面未適宜去接，因工作時間會較長，劇組唔可以就你一個，短時間未有劇拍，公司安排我做綜藝節目先。」



