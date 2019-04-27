勁低調！諸葛紫岐加拿大秘密誕二子

諸葛紫岐（Marie）曾表示豬年大計是努力「造人」為兒子薛華韜（Arthur）追多個細佬或妹妹，果然講得出做得到，Marie與老公薛嘉麟（Ernie）追B成功，二仔Andersen本月於加拿大出世，重6.8磅。



今年1月出席完活動後，Marie就未有在公開場合露面，原來當時她巳造人成功，為了迎接小生命，Marie全面停工，由於生第一胎時壓力太大，所以Marie和老公都決定第二胎低調地進行，同時選擇在加拿大養始及生B。



五年前生大仔Arthur時，Marie選擇開刀剖腹，不過勇氣可嘉的Marie今次就選擇了自然分娩，雖然要經歷十級鎮痛，但身體復元時間短，而老公Ernie全程陪伴在側及親手為BB剪臍帶。



Marie親自向大家報喜，分享再為人母的喜悅：「薛家二公子，豬年同大家見面，今次因為係順產，感覺更加震撼，情緒比較波動，好感動，我同老公都有喊！」今次選擇低調生B，Marie解釋：「身邊朋友經常追問，真係有壓力，當成功追到時，壓力就更加大，自己亦唔想為身邊人帶來壓力，所以就低調進行，依家先公佈這個開心消息。」



由於想跟大仔英文名Arthur同是A字頭，Marie和Ernie都改了很多個A字頭的名字，最終的決定權落在哥哥手上，Andersen就是由Arthur所㨂的，而中文名仍在挑選中。生Arthur時Marie曾到加拿大養胎，十分喜歡當地環境，決定選擇在加國生Andersen，而一家四口日前亦巳回港，Marie和Ernie第一次在飛機上換片及餵奶，凡事都親力親為，回港後Marie會好好坐月休息。



問到Ernie如何慰勞老婆？他笑言會兼任工人及陪月，24小時陪伴Marie，等她坐完月後就陪她去環遊世界，去她想去的地方。