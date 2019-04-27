陳庭欣不見「鳥」　酬勞加碼尋Shabushabu

藝人陳庭欣（Toby）近日唔見咗愛雀Shabushabu，Toby即刻喺網上開post 希望有心人見到可幫手搵得番！



心急如焚嘅Toby，今日再發文話已經係Shabushabu走失嘅第三日，仲將酬勞由一萬增至兩萬：「大家行過路過九龍塘一帶嘅，可嘗試去高處及樹上大叫下佢個名Shabushabu 沙煲沙煲，佢會識得講番自己個名㗎！注意：尾巴比起其他雀鳥特別長的，大慨15cm天色灰暗，似快要下雨！萬分擔心！今日係走失後第3日，擔心佢唔識搵嘢食同水飲，因為始終佢一出世就係家鳥！我工作完畢後馬上趕回九龍塘一帶匯合在現場尋找Shabushabu 嘅各位好友！非常感激大家！」網民都話希望Toby可以快啲搵番Shabushabu啦！



Toby再留言：「現在下起大雨及閃電，如果大家出咗嚟幫手尋找Shabushabu 的朋友們，請大家先回家或避雨，唔想你哋淋親同病倒！衷心感謝大家的幫忙！我亦祈求Shabushabu 會找到地方避雨，喝一兩口雨水暫時解渴。」希望Shabushabu聽聽話話啦！