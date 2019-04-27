姜皓文自爆細個着女裝　太太：唔介意佢變性

藝人姜皓文（黑仔）和太太殷寧（原名金慧英）接受電台節目主持人車淑梅訪問，對於失落香港電影金像獎影帝，黑仔表示：「其他人話我陪跑，如果可以年年陪跑，我都願意！」殷寧直言丈夫近期的電視劇《鐵探》及電影《翠絲》都令丈夫的情緒大起大落，每次丈夫完成拍攝回家，都要派家中的七小福（六隻狗及一隻貓）逗他開心。殷寧指《鐵探》的劇本已令黑仔不斷流淚，拍攝《翠絲》時更是令他「不敢」開心，見他不開心，自己亦很難開心。幸好他們的印傭非常樂天，令家中常有歡笑聲。



談到《翠絲》的劇情，豁達的殷寧謂，如果黑仔有一天真的變成了「翠絲」，想變性成為女人，自己的接受能力很强，就當是多了一個女朋友，到了他們的年紀，需要的是心靈伴侶。黑仔笑說自己並非自小就雄赳赳，小時候由外婆照顧，常穿表姊妹的衣服，更試過穿紅色的皮鞋上學，平日亦喜歡玩「煮飯仔」，所以連影評人都說黑仔的內心深藏溫柔。



99支玫瑰奪芳心



問到黑仔當年是如何追求賢慧的太太，黑仔憶述在1986年，眼見殷寧在台慶中跌倒，他飛身一手將她抱起，跑到藝員休息室，每天陪她看醫生，後來更進行了一次特別的送花行動，終抱得美人歸。提起那次送花行動，殷寧依然笑個不停：「佢去花墟批發店買咗99支玫瑰，自己剪、自己包，浸咗一晚浴缸嘅水，拎去亞視更亭，上面有一張卡寫住無名氏，兩個星期後先講佢係送花嘅人，張卡我依然收藏住，字迹非常肉酸，哈哈！」



不愉快事歷練感情



今年是夫婦結婚20周年，提起當年婚前的不愉快事件，殷寧反應平靜，說過去了，不想多提，那一次是他們成長的一部分，促進了夫妻的感情，令他們更成熟。事件亦令自己明白，與人相處不可恃熟賣熟，要溫柔一點，做一些對方需要的事情。在黑仔心中，太太是神奇女俠。



「我一定冇出軌」



談到最近圈中的出軌事件，黑仔第一個反應是：「我一定冇，No，未試過！邊有人會睇中一個阿叔？我嘅年紀分分鐘大過同我合作嗰啲女演員嘅父母。」他更直言不如花時間去做好電影，追求自己喜歡的事。