受傷都要護靚樣　容祖兒玩Ski愈跌愈勇

天后容祖兒同關智斌（Kenny）喺今集《斌祖二世古》中繼續分別挑戰Ski同Snowboard，呢集祖兒為保暖，換上豹紋戰衣上陣，勁sharp醒！上集仲係BB班嘅祖兒嚟到今集仍然好驚青，仲係咁話自己好渣，不過教練Loraine就嚟個愛的鼓勵。去到較平坦嘅路，佢鼓勵祖兒放手，靠自己滑雪。雖然之後祖兒跌倒過幾次，但佢都無放棄表示好想克服到Ski，仲話覺得自己連仆都仆得好優雅。開始熟練後，就挑戰邊滑雪邊唱《心之科學》，最後成功無跌倒，完美挑戰成功。



辛苦完一輪，Kenny同祖兒就去KB介紹嘅餐廳食番餐安樂茶飯，二人都話自己今次真係搏晒老命，特別係祖兒八月就開演唱會，所以好怕會因為滑雪而受傷：「我做每一個動作都同自己講，唔好受傷，就算受傷都要掩住塊面，所以玩得好拘謹。」滑雪消耗體能大，Kenny話仲攰過喺橫店拍戲，而祖兒就話攰過排舞。講講吓，祖兒話聽聞Kenny唔想再拍《Chef Kenny》教人煮餸，大笑說：「唔係因為咁你演唱會咁掂？你唔拍我拍㗎喇。」Kenny惟有屈服於祖兒之下話拍，最後祖兒代Kenny宣布《Chef Kenny》正式開拍十輯！