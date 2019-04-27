叫Selina多談戀愛　Ella：我沒有機會了！

台灣女團S.H.E成員陳嘉樺（Ella）到澳門出席「第二十三屆全球華語榜中榜暨亞洲影響力盛典」，獲得「Channel V 年度最佳電影主題曲」及「榜中榜最受歡迎女歌手（港台）」。對於獲得兩獎，她開心表示很過癮，對於獲得女歌手獎，她謂受寵若驚，因較少個人作品，問到何時有新歌？她笑言：「大家等等啦，下次告訴你們。（接下來有甚麼工作？）以戲劇為主，也有音樂和綜藝節目，但希望把戲劇比例加重。」



講到好姊妹Selina（任家萱）與參加內地真人騷《女兒們的戀愛》的台灣演員張軒睿疑似公布戀情，問到可有關心對方？她即謂：「我當然關心她。（有沒有送恭喜？）我不知應否恭喜，因還未開花結果，但她這麼年輕，要多談戀愛，我已經沒有機會了，這方面交給她，但不管有沒有開花結果，她開心就好了。」那Selina現在開心嗎？她只謂：「她開心，工作很忙。」問她可有約兩人見面？她笑言：「沒有，怎能做電燈泡？但我其實認識男生，有合作過拍戲，覺得他很單純、善良。」問到可覺兩人相配？她笑言：「你們覺得配嗎？你們覺得配就好，別問我，你們開心就好。」