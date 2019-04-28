透視Bra Top小兒科？祖兒預告開騷玩性感

天后容祖兒到澳門出席「第二十三屆全球華語榜中榜暨亞洲影響力盛典」，獲得「Channel V 亞洲音樂風尚大獎」及「亞洲影響力最受歡迎女歌手」。她身穿魚網衫內配Bra Top，十分性感，但訪問時就穿回外套，她表示：「因為未夠Fit，台上有燈光呃吓，但台下就未夠勇氣，但到時演唱會就等睇啦！」問到可是預告性感？她笑言：「基本啦，性感冇極限，不過都唔係，驚大家會退票，因為我唔係行呢個路線，演唱會都唔係Sell呢樣，我之前試過着Deep V到肚臍嘅衫，但畀朋友笑問係咪背脊，其實我都幾驕傲，有衣架身形。」



而講到祖兒之前與關智斌到日本滑雪，她表示學了3日「雞精班」滑雪：「其實我好驚整親，因唔想演唱會前受傷，但今次我都好Crazy，衝破咗自己心理關口，因為公司想我拍啲片放上網，我都想挑戰一啲未試過嘅嘢，唔再好似以前船頭驚鬼船尾驚賊、驚受傷，所以今次挑戰咗滑雪，但其實都Chok親條頸，但睇咗兩次醫生就好啲。」另外，同場的古巨基獲得「亞洲影響力最受歡迎男歌手」及「亞洲影響力最佳演唱會」，而李玟亦十分性感，身穿Bra Top騷身材。