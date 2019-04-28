有份去偷食飯局　千嬅唔擔心老公食錯嘢

歌手楊千嬅到澳門出席「第二十三屆全球華語榜中榜暨亞洲影響力盛典」，身穿露肩衫的她獲得「Channel V 最佳演出現場」及「榜中榜最佳女歌手（港台）」。講到其佛山演唱會門票在5秒內售罄，她表示：「可能好耐冇喺嗰度開騷，累積咗一班粉絲，大家好熱情。」她表示之後會在內地其他地方開騷，如湛江、深圳、北京等：「個個星期六都要飛，有啲仲加場有兩場，所以即刻放咗個復活節假陪個仔先。（佢有冇投訴？）佢依家大個仔，知道媽咪要飛，就會問自己有冇份去，所以嚟緊暑假都會陪番佢。」



問到老公丁子高可有陪她一起飛？千嬅謂：「佢要𥄫實我有冇亂食嘢。（咁佢有冇亂食？）佢好滋陰、好健康㗎。」講到丁子高有份去許志安與黃心穎的飯局，她就發表一番「食嘢」偉論：「佢係公關，有好多飯局，成日食飯，梗係屋企飯就最好食，因為佢姐姐（工人）湊咗佢30年，咩都識煮，最緊要食得健康同身體健康。」



問到可放心老公去飯局？她續謂：「咁大個人，唔只係佢，佢都會睇住我身體健康，最緊要睇住自己身體健康，唔好令對方擔心。」她又謂兩人互相信任：「依家我哋一齊擔心個仔多啲，擔心個仔唔好食錯嘢，小朋友又易唔舒服。（老公唔會食錯嘢？）佢主宰我哋一家嘅生命，佢係『丁醫師』，一個咁注重健康嘅人，知道食咗咩係健康嘅、好安全。」