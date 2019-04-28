東方日報C1：諸葛紫岐得天獨瘦加國秘誕豬仔

與中星集團主席薛嘉麟結婚7年的名媛諸葛紫岐（Marie），一直渴望生「豬B」為薛家繼續開枝散葉。Marie昨日突然帶來重磅喜訊，宣布已於本月在加拿大誕下兒子Andersen，因吸取上一胎的經驗，想在零壓力下生B，刻意事前不張揚，做足保密工夫。



Marie多年來一直被追問何時再生，去年她已露口風表示想今年生「豬B」，為5歲的長子薛華韜（Arthur）添多個弟弟或妹妹。講得出做得到的她昨日公布喜訊，於本月在加拿大誕下第2胎，喜獲麟兒，重6.8磅，英文名為Andersen，中文名則未定。原來她與老公想法一致，均想細仔英文名與大仔一樣以A字為首，最終哥哥Arthur在眾多名字中，親自為細佬挑選Andersen一名。



擔心壓力 唔敢張揚



向來身形纖瘦的Marie，與上一胎都是「人瘦肚瘦」，加上在產子前的最後4個月沒公開露面，事前又未張揚有孕，故喜訊公布後令不少網民嘩然。她產前最後一次出席公開活動是今年一月，當時穿連身裙的她拍照時經常刻意掩肚，側面看其腹部只是微微隆起。



Marie昨日受訪時表示生Andersen是計劃之內：「其實喺大仔3、4歲開始，我哋已經開始努力造人，都想有個細佬或細妹陪大仔。近年經常被朋友追問幾時再生，真係有壓力。當成功追到時壓力就更大，好想喺冇壓力嘅環境下生B，所以就低調進行，依家先公布呢個開心消息。今胎嘅狀態比上一胎好，可能又要搞公司嘢好忙，有啲嘢分散吓，感覺冇之前咁攰，加上又唔係第一胎，有晒經驗。同埋我一向瘦底，同之前一樣唔係好肥，體重都只係由90幾磅去到最高接近120磅。」



她又稱Arthur超開心升呢做哥哥：「佢一直鍾意照顧人，好有哥哥風範。（會唔會孻仔拉心肝？）唔會，我哋好公平，兩個一樣咁錫，無分彼此。（製造多一個小男神，老公有冇獎勵你？）哈，做咗『男神製造機』！係咪男神唔敢講，大仔係『學霸』，希望又多一個『學霸』。至於獎勵呢啲唔講喇，最緊要一家人開心同健康。（追多個女？）暫時唔諗。」



網民揣測搵代母



她坦言上一胎在加拿大養胎，十分喜歡當地環境，故今胎也選擇在當地養胎及生B，唯一不同是今次選擇自然分娩。她自詡勇氣可嘉，雖然要經歷十級陣痛，但勝在身體可以較快復原：「感覺更加震撼，情緒比較波動，好感動，我同老公都有喊。」



而全程陪產及親手剪臍帶的薛嘉麟，被問第一眼見Andersen出世有何感覺？他說：「哈！覺得『又多咗個』，細仔同哥哥好似樣。」由於突然公布生B，不少網民議論紛紛及揣測他們找代母，他說：「我哋又唔係第一次做父母，今次係想有啲Privacy（私隱）同空間，只係外間睇唔到我哋嘅辛苦啫，依家我主力係照顧好太太同BB。（點樣慰勞太太？）我會兼任工人同陪月，24小時陪住佢，等佢坐完月後，就陪佢環遊世界，去佢想去嘅地方。」



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