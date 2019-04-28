鄧紫棋陷合約糾紛開騷爆喊　嫌腿粗求修圖

歌手鄧紫棋本月27及28日在高雄巨蛋舉行「Queen of Hearts」巡迴演唱會，為巡演最終站，早前陷入與前經理人合約糾紛的她，在演唱會期間，受粉絲感動，多次低頭痛哭。三年前曾在高雄巨蛋開個唱的她，笑言今次重臨舊地，有很多美好回憶，開場時心情不錯的她，穿着胸前挖空心形紅色在舞台又唱又跳，但唱完《再見》後，她便忍不住喊，說：「我真的好感動，尤其是心很重的時候，你們的支持是很重要」。連喊了兩次的她，不禁說自己一定喊得很醜：「情緒很多，我第一次在舞台上這樣，但我覺得哭不是壞事，哭完才有勇氣前進。身邊有人陪你一起前進很重要，一個人可能會很難邁進，但兩個人，他還可以拖着走。」似在向男友表白。當她再喊時，搞笑要打自己兩巴掌，此時，台下粉絲突然高唱《Forever Love》，惹來她第4度落淚。



腿太粗叫粉絲幫手修圖



演唱期間，鄧紫棋透露台下一對夫婦是由她當紅娘撮合的，還踢爆女方已懷孕，更要求夫婦咀嘴，令現場充滿愛。她說演唱會到最後兩場，有很多回憶，笑言：「沒想到這麼快就情緒爆發，我哭了鼻子就會腫，你們傳上網時幫我注意一下，腿太粗幫我修一下」。