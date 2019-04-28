第一次係幾時？簡幗儀公開大爆初夜細節

被喻為「最靚時裝設計師」的Lilian Kan（簡幗儀）網上有大批追隨者，她亦非常識做經常甫索爆相片，她亮相的ViuTV節目《晚吹－女學生‧吹水班》日前播出，身穿校服亮相的Lilian竟大爆初夜！自然引起網友議論，究竟佢點講呢？



有計劃下進行



每集節目，嘉賓都會被問「第一次性行為在甚麼時候？」等私人問題，Lilian表示「第一次」是在大學時期，並且是在有計劃下進行：「呢樣嘢大家都好重視，想喺一個最舒服嘅情況底下做。（有冇直情攞本簿寫個Plan，今晚去邊度，做啲乜？）有行程嘅，但係冇寫出嚟，大家傾過嘅。（我想聽你講吓個行程。）嗯……約會玩得好開心，然後……（都幾Sweet吖！）係吖，佢好錫我，同埋好重視大家。」



唔返學冒簽講粗口



Lilian在節目中自爆曾在大學獲得逾GPA 3.95分的上佳成績，不過她又謙虛指自己天資較差，中學時期成績麻麻，問到有否試過學壞？她直言做過最壞的事包括「為引父母注意，特登唔返學」、「冒充家長簽名」及「講粗口」，絕對是壞極有限。最後她應主持人要求以溫柔語氣說：「X街啦你！」主持即笑說是「有禮貌地講粗口」，場面搞笑。



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