姊妹相殘！歐詠怡搞小學雞IQ題問答比賽

藝人歐詠怡（WingWing）近期開始拍片做YouTuber，最近她邀請兩位好姊妹歐詠珊（Janice）及歐詠寶（Yogurt）齊齊玩遊戲，最新一集她們鬥IQ，互問小學雞IQ題，究竟誰是大豬頭誰又最醒呢？



「三傻」互問IQ題爆發不少笑彈，WingWing被問到「邊個嘅屁股係最滑？」她即搞笑說：「係咪我？」連串IQ題似乎都未能考起WingWing，秒殺不少題目，相當聰明！而Yogurt被問到一些有關歌詞的IQ題都順利回答，看來對廣東歌頗熟。至於全程未瞓醒的Janice一開波竟然合埋眼打瞌睡，畫面超搞笑！她更爆出多個爆笑答案，被問到「咩昆蟲係最小器？」她笑說：「老鼠！」再被問「大明養小明，咁邊個養大明？」她搞笑答：「SiuMing！」之後都順利答到問題。



WingWing說：「之前好多朋友都想睇我哋三姊妹互動，所以今次同佢哋一齊玩，大家要睇片先感受到有幾搞笑！仲可以同我哋鬥快估IQ題，睇吓邊個醒啲！之後我哋會拍其他得意節目，各位記得留意喇！」



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